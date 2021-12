Vaccino, è possibile devaccinarsi: ecco la nuova “teoria” no vax (Di sabato 4 dicembre 2021) Una nuova, folle, teoria no vax sta prendendo sempre più piede. Per alcuni, sarebbe possibile devaccinarsi dal Vaccino. Ma è davvero possibile? No Vax, Vaccino (AdobeStock)Il tema del Vaccino e delle vaccinazioni tiene ancora banco. Soprattutto la lotta dei no vax che proprio non vogliono saperne di vaccinarsi. Nel corso del tempo, abbiamo assistito a tantissime teoria di persone contro il Vaccino. Si è andato dal negare l’esistenza del virus fino ad arrivare ai tamponi che contengono il Vaccino. Insomma, una situazione informativa sempre più paradossale. Ad aggiungersi a queste teorie è arrivata una nuova. Si parlerebbe della possibilità di ... Leggi su chenews (Di sabato 4 dicembre 2021) Una, folle,no vax sta prendendo sempre più piede. Per alcuni, sarebbedal. Ma è davvero? No Vax,(AdobeStock)Il tema dele delle vaccinazioni tiene ancora banco. Soprattutto la lotta dei no vax che proprio non vogliono saperne di vaccinarsi. Nel corso del tempo, abbiamo assistito a tantissimedi persone contro il. Si è andato dal negare l’esistenza del virus fino ad arrivare ai tamponi che contengono il. Insomma, una situazione informativa sempre più paradossale. Ad aggiungersi a queste teorie è arrivata una. Si parlerebbe della possibilità di ...

