Striscia la Notizia: Shaila batte ogni record (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si chiama Shaila Gatta ed è lei la Velina del bancone di Striscia la Notizia più longeva con 927 puntate. Un record assoluto per la ragazza nata a Secondigliano e trasferitasi giovanissima a Roma contro la volontà di suo padre per seguire il suo grande sogno. Ora ci è riuscita e per questo deve ringrazia Maria De Filippi, poi Antonio Ricci per la continua fiducia… Non è Elisabetta Leggi su solodonna (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si chiamaGatta ed è lei la Velina del bancone dilapiù longeva con 927 puntate. Unassoluto per la ragazza nata a Secondigliano e trasferitasi giovanissima a Roma contro la volontà di suo padre per seguire il suo grande sogno. Ora ci è riuscita e per questo deve ringrazia Maria De Filippi, poi Antonio Ricci per la continua fiducia… Non è Elisabetta

Advertising

Bonazeta : RT @SatiraSatura: @PDUmorista “Prendo questo #tapiro come monito per tenere vivo il mio #matrimonio. Basta con #ruttiescoregge“ Davanti all… - manoACM1899 : RT @salda__: #Gravina disintegrato da Striscia, servizio top Plusvalenze fantasma nel calcio, le promesse (non mantenute) di Gravina - Vid… - Omniars : RT @SatiraSatura: @PDUmorista “Prendo questo #tapiro come monito per tenere vivo il mio #matrimonio. Basta con #ruttiescoregge“ Davanti all… - blusewillis1 : RT @PDUmorista: “Prendo questo tapiro come monito per tenere vivo il mio matrimonio. Basta con rutti e scoregge“ Davanti alle telecamere di… - FCalcistiche : RT @salda__: #Gravina disintegrato da Striscia, servizio top Plusvalenze fantasma nel calcio, le promesse (non mantenute) di Gravina - Vid… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia La velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta si chiama così per una ragazza di Non è la Rai La velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta si chiama così per una ragazza di Non è la Rai , Shaila Risolo, che faceva parte del gruppo delle più giovani, oggi fa la giornalista. La mora 25enne lo rivela nella ...

Nuova bufera su Rai3 : Striscia all'attacco di Di Mare Il giornalista Franco Di Mare , che è il direttore di Rai3 , finisce di nuovo nel mirino, per così dire, di Striscia La Notizia che ha ripescato una storia datata. E rispuntano così quelle che alcune cronache avevano già definito "palpatine". Il gancio di Striscia verte su un'altra vicenda ancora: una ...

Questa sera Striscia la notizia svela il finale del film amputato da... - News Striscia la notizia Striscia la Notizia: Shaila batte ogni record Si chiama Shaila Gatta ed è lei la Velina del bancone di Striscia la notizia più longeva con 927 puntate. Un record assoluto per la ragazza ...

La velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta si chiama così per una ragazza di Non è la Rai La velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta si chiama così per una ragazza di Non è la Rai, Shaila Risolo, che faceva parte del gruppo delle più giovani, oggi fa la ...

La velina dilaShaila Gatta si chiama così per una ragazza di Non è la Rai , Shaila Risolo, che faceva parte del gruppo delle più giovani, oggi fa la giornalista. La mora 25enne lo rivela nella ...Il giornalista Franco Di Mare , che è il direttore di Rai3 , finisce di nuovo nel mirino, per così dire, diLache ha ripescato una storia datata. E rispuntano così quelle che alcune cronache avevano già definito "palpatine". Il gancio diverte su un'altra vicenda ancora: una ...Si chiama Shaila Gatta ed è lei la Velina del bancone di Striscia la notizia più longeva con 927 puntate. Un record assoluto per la ragazza ...La velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta si chiama così per una ragazza di Non è la Rai, Shaila Risolo, che faceva parte del gruppo delle più giovani, oggi fa la ...