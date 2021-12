Omicron, in Sudafrica casi quadruplicati in 4 giorni. Gli esperti: 'Ritmo diffusione mai visto' (Di venerdì 3 dicembre 2021) in cresce con un 'Ritmo di diffusione mai visto' e i casi di Covid nel Paese sono quadruplicati in 4 giorni. Le da in Sudafrica sono quadruplicate da martedì, raggiungendo nelle ultime 24 ore il ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021) in cresce con un 'dimai' e idi Covid nel Paese sonoin 4. Le da insono quadruplicate da martedì, raggiungendo nelle ultime 24 ore il ...

Advertising

lofioramonti : 'Perché si chiude il Sudafrica, ma non il Belgio o Israele, dove circola #Omicron? Perché si punisce chi fa ricerca… - matteograndi : Mentre la presidente dei medici del Sudafrica spiega che la variante Omicron dà sintomi lievi, il Corriere in Home… - fattoquotidiano : Variante Omicron, primo caso in Veneto: è un 40enne rientrato dal Sudafrica, ha sintomi lievi. Positivi al Covid an… - infoitinterno : Variante Omicron, primo caso in Veneto: si tratta di un 40enne vicentino tornato dal Sudafrica - infoitinterno : Omicron, primo caso in Veneto: è un 40enne vicentino tornato dal Sudafrica. Positivi anche i familiari -