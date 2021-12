Minacce sui social, Letta esprime “piena solidarietà” a Bonaccini (Di venerdì 3 dicembre 2021) BOLOGNA – Il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta (foto), ha voluto esprimere attraverso Facebook “piena solidarietà a Stefano Bonaccini” per le Minacce ricevute sui social da parte di gruppi no vax. “Vai avanti Stefano! Siamo con te”, ha poi aggiunto Letta. Intanto le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Bonaccini, commentando l’episodio, ha annunciato che non si lascerà intimidire e andrà avanti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 3 dicembre 2021) BOLOGNA – Il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico(foto), ha volutore attraverso Facebook “a Stefano” per lericevute suida parte di gruppi no vax. “Vai avanti Stefano! Siamo con te”, ha poi aggiunto. Intanto le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto., commentando l’episodio, ha annunciato che non si lascerà intimidire e andrà avanti. L'articolo L'Opinionista.

