Godono Milan e Inter: Sassuolo pari con il Napoli (Di venerdì 3 dicembre 2021) Godono Milan e Inter. Le due Milanesi vincono entrambe contro Spezia e Genoa, mentre il Napoli si fa recuperare negli ultimi minuti dal Sassuolo (da 0-2 a 2-2). La classifica così si accorcia ulteriormente e troviamo tre squadre in due punti: Napoli 36, Milan 35, Inter 34. L'Atalanta ancora vincente, arrivato alla quarta vittoria consecutiva, è poco sotto, a cinque punti dalla vetta, a quota 31. Sabato sera ci sarà il match tra la squadra di Spalletti e quella di Gasperini. Mentre l'Inter dovrà vedersela all'Olimpico contro la Roma dell'ex Mourinho e il Milan contro la Salernitana. Napoli affetta dalla sindrome Koulibaly

