Chiara Ferragni e Fedez, i figli Leone e Vittoria rubano la scena a tutti sul red carpet (Di venerdì 3 dicembre 2021) Chiara Ferragni e Fedez, dopo Madrid, Milano per presentare in anteprima la serie tv "The Ferragnez". Ma questa volta non erano soli, ma accompagnati da tutta la family. La serie, tra le più attese dell'anno, sbarcherà su Amazon Prime Video il prossimo 9 dicembre e per la prima milanese al cinema Odeon, riservata a pochi e selezionatissimi ospiti, i Ferragnez erano elegantissimi. In Spagna la coppia più social che ci sia ha sfoggiato look coordinati: Chiara Ferragni e Fedez erano entrambi in total black. Ma per la premiere italiana, a cui hanno potuto partecipare anche i bambini, i nonni e le zie l'influencer ha dato il meglio di sé in fatto di glamour. Per l'occasione Chiara Ferragni ha scelto un look molto natalizio ancora una volta ...

