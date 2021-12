Vaccini ai bimbi dal 16/12, Figliuolo: in arrivo 1,5 mln di dosi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il 16 dicembre inizieranno le vaccinazioni ai bambini. Dopo l'approvazione dell'Aifa sugli mRna nella fascia tra i 5 e gli 11 anni, il commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo annuncia infatti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il 16 dicembre inizieranno le vaccinazioni ai bambini. Dopo l'approvazione dell'Aifa sugli mRna nella fascia tra i 5 e gli 11 anni, il commissario per l'Emergenza Francescoannuncia infatti ...

