(Di venerdì 3 dicembre 2021) Toma, centrocampista della, ha parlato al termine del match pareggiato contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Tomaha parlato ai microfoni diStyle Radio al termine della partita trae Udinese. Le sue parole: PARTITA – «Abbiamo avuto la forza di poterla ribaltare due volte rientrando in partita, poi passando in vantaggio ma abbiamo preso poi il quarto gol. È un, questo è il calcio, maavere la mentalità giusta, bisognasotto questo aspetto, perché è successa la stessa cosa che è successa a Bergamo, speravo che il mio assist potesse essere decisivo. Giocare queste partite ci può aiutare a». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio-Udinese, Basic nel post-partita: “Deja-vu della gara con l’Atalanta. Queste partite aiutano a crescere”… - laziopress : Lazio-Udinese, Basic nel post-partita: “Deja-vu della gara con l’Atalanta. Queste partite aiutano a crescere”… - CalcioNews24 : #Lazio, #Basic: «Momento difficile. Dobbiamo crescere» - pasqualinipatri : Lazio-Udinese, Basic nel post-partita: “Deja-vu della gara con l’Atalanta. Queste partite aiutano a crescere”… - Noibiancocelest : Lazio-Udinese, Basic: “Dobbiamo crescere nella mentalità. Speravo che il mio assist…” -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Basic

Anche l'Udinese resta in dieci 64' - Cambio anche per laprende il posto di Luis Alberto. Palla interessante di Molina in area, Reina anticipa Becao e blocca la palla sulla linea di ......79' lo stadio di casa esulta per l'incornata vincente di Acerbi su cross di, ma Piccinini annulla tutto per fuorigioco: l'intervento del VAR ribalta la decisione iniziale e permette alla...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Al termine di Lazio-Udinese, con la vittoria sfumata all’ultimo minuto, è intervenuto Basic ai microfoni di Lazio Style Radio ...ROMA. Succede di tutto all’Olimpico, l’Udinese accarezza l’idea del colpaccio, si fa rimontare, finisce a un passo dalla sconfitta, ma poi porta a casa un punto in pieno recupero. Ormai la pokerface d ...