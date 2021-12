Guardiola: “Bernardo Silva è di un altro livello. Il migliore in Premier” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Pep Guardiola si coccola Bernardo Silva, che ha definito il giocatore più forte della Premier League e non solo. Il tecnico ha così parlato ai canali ufficiali del club: “Bernardo Silva? È il migliore. Lo era tre anni fa, quando facemmo 98 punti, e lo è ancora oggi. Quando un giocatore ha queste grandi qualità, dipende solo da lui spostare gli equilibri e risolvere le partite da solo. E’ un giocatore di un altro livello, il migliore in Premier”. Foto: Twitter City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Pepsi coccola, che ha definito il giocatore più forte dellaLeague e non solo. Il tecnico ha così parlato ai canali ufficiali del club: “? È il. Lo era tre anni fa, quando facemmo 98 punti, e lo è ancora oggi. Quando un giocatore ha queste grandi qualità, dipende solo da lui spostare gli equilibri e risolvere le partite da solo. E’ un giocatore di un, ilin”. Foto: Twitter City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportface2016 : #ManchesterCity, #Guardiola elogia #BernardoSilva: “Miglior giocatore della #PremierLeague” - Sk91acm : @Maldi___ Eh nono, il nuovo Guardiola ha detto di no. Poi dopo non si possono fare i memini col caffè. Giusto farsi… - BrunoH180 : Bernardo Silva GOAT. Guardiola GOAT. Lider do grupo e classificados, C'mon City?????????? - leclassico : RT @sofoot: Neymar, Messi, Mbappé, Verratti, Guardiola, Foden, Bernardo Silva, Grealish… le choc s'annonce titanesque. #MCIPSG https://t.co… - sofoot : Neymar, Messi, Mbappé, Verratti, Guardiola, Foden, Bernardo Silva, Grealish… le choc s'annonce titanesque. #MCIPSG -