Coppa Davis, RTF-Svezia 2-0: Daniil Medvedev supera Mikael Ymer e completa il quadro delle semifinaliste (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le Davis Cup Finals 2021 di tennis si concludono per la Svezia (ripescata come migliore seconda nella prima fase) a Madrid ai quarti di finale: la RTF (Federazione Tennis Russia) vince per 2-0 grazie al successo nel secondo singolare di Daniil Medvedev su Mikael Ymer con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e dodici minuti di gioco. Nel primo set il russo manca una palla break in apertura, poi riesce a centrare lo strappo nel quarto gioco. Lo svedese non si disunisce e trova il controbreak che vale il 3-3, poi va a condurre sul 4-3. L’allungo decisivo però è di Medvedev, che con un parziale di 12-5 arriva al 6-4 in 36 minuti. Nella seconda partita il primo ad andare in difficoltà in battuta è ancora lo svedese, con Medvedev che si ritrova rapidamente sul ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) LeCup Finals 2021 di tennis si concludono per la(ripescata come migliore seconda nella prima fase) a Madrid ai quarti di finale: la RTF (Federazione Tennis Russia) vince per 2-0 grazie al successo nel secondo singolare disucon il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e dodici minuti di gioco. Nel primo set il russo manca una palla break in apertura, poi riesce a centrare lo strappo nel quarto gioco. Lo svedese non si disunisce e trova il controbreak che vale il 3-3, poi va a condurre sul 4-3. L’allungo decisivo però è di, che con un parziale di 12-5 arriva al 6-4 in 36 minuti. Nella seconda partita il primo ad andare in difficoltà in battuta è ancora lo svedese, conche si ritrova rapidamente sul ...

Eurosport_IT : SINNER SCATENATO, L'ITALIA BATTE GLI USA ???????? L'azzurro schianta in poco più di un'ora Isner e porta l'Italia alla… - fanpage : #CoppaDavis, l'Italia batte gli USA con un #Sinner scatenato - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS COPPA DAVIS, ITALIA-CROAZIA: SINNER VINCE IL SECONDO MATCH Battuto Cilic in tre set (3-6, 7-6, 6-3… - RSIsport : ?? La Russia è la quarta e ultima semifinalista di Coppa Davis: da domani sfiderà la Germania. L'altra semi è Serbia… - sportface2016 : #Tennis #CoppaDavis La Russia è in semifinale: #Medvedev regola Mikael #Ymer in due set -