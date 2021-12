Attenti agli arbitri (e a Scamacca) (Di giovedì 2 dicembre 2021) FALLI DA DIETRO – 15° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22 Attenti agli arbitri. Decideranno il campionato. Consapevole della banalità illegibile, proseguo. Con le banalità, intendo. Acciughina all’Arechi prima del match: “Agnelli ci ha parlato, e ha tranquillizzato tutti i dipendenti”. Compresi Rocchi e Orsato. Come lo scorso anno, anche stavolta al Mapei i Ceramisti nel finale velenoso abbrancano una partita che sembrava ormai andata. Brillantina non cambia nulla. Si affida agli undici eroi che tre giorni prima avevano confezionato la più bella partita degli ultimi dieci anni. E sembra aver ragione. Prima l’Odalisco Andaluso, poi L’Amore Nostro. Tutti e due in gol nella notte di Diego, tutti e due in gol tre giorni dopo. Un Napoli che scoppia di salute. Autorevolezza. Rapida circolazione, giropalla di qualità. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 dicembre 2021) FALLI DA DIETRO – 15° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22. Decideranno il campionato. Consapevole della banalità illegibile, proseguo. Con le banalità, intendo. Acciughina all’Arechi prima del match: “Agnelli ci ha parlato, e ha tranquillizzato tutti i dipendenti”. Compresi Rocchi e Orsato. Come lo scorso anno, anche stavolta al Mapei i Ceramisti nel finale velenoso abbrancano una partita che sembrava ormai andata. Brillantina non cambia nulla. Si affidaundici eroi che tre giorni prima avevano confezionato la più bella partita degli ultimi dieci anni. E sembra aver ragione. Prima l’Odalisco Andaluso, poi L’Amore Nostro. Tutti e due in gol nella notte di Diego, tutti e due in gol tre giorni dopo. Un Napoli che scoppia di salute. Autorevolezza. Rapida circolazione, giropalla di qualità. ...

