Ue | Marsilio “Il futuro passa attraverso coinvolgimento cittadini”

"Il dibattito sul futuro della Conferenza dell'Europa sta comprimendo lo spazio di partecipazione anche delle autonomie locali". Lo ha detto Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo e membro del Comitato europeo delle Regioni, in missione a Bruxelles. "Le autonomie locali vogliono fare arrivare il messaggio che il futuro dell'Europa passa attraverso il coinvolgimento dei cittadini e le istituzioni più prossime ai cittadini sono i comuni, le province e le regioni". alp/mgg/gtr su Il Corriere della Città.

