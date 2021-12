Roma, passeggia in strada con un sacco nero sulle spalle: dentro 3 kg di droga (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma. Girava per strada con un enorme sacco nero sulle spalle, alcune banconote e un mazzo di chiavi. Si stava dirigendo al suo appartamento-deposito per nascondere la sostanza destinata alle piazze di spaccio. Gli agenti lo hanno riconosciuto immediatamente mentre era a piedi nel quartiere di Casal Bertone. Si trattava di un volto già noto alle forze dell’ordine. Poi, la scoperta eclatante. La dinamica dell’arresto a Roma I Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno arrestato un 23enne Romano trovato in possesso di 72 kg di droga. Il fatto è accaduto intorno alle ore 19:00 di ieri. Passando per via Baldissera, i Carabinieri hanno riconosciuto il giovane mentre percorreva a piedi la strada con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 dicembre 2021). Girava percon un enorme, alcune banconote e un mazzo di chiavi. Si stava dirigendo al suo appartamento-deposito per nascondere la sostanza destinata alle piazze di spaccio. Gli agenti lo hanno riconosciuto immediatamente mentre era a piedi nel quartiere di Casal Bertone. Si trattava di un volto già noto alle forze dell’ordine. Poi, la scoperta eclatante. La dinamica dell’arresto aI Carabinieri della StazioneCasalbertone hanno arrestato un 23enneno trovato in possesso di 72 kg di. Il fatto è accaduto intorno alle ore 19:00 di ieri. Passando per via Baldissera, i Carabinieri hanno riconosciuto il giovane mentre percorreva a piedi lacon ...

