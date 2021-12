Mauro Corona fuori di sè: “Orribile, rozzo, volgare” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sta facendo molto discutere quanto accaduto negli ultimi giorni alla giornalista Greta Beccaglia molestata in diretta tv nel post partita tra Empoli e Firenze. Ad esprimersi su quanto è accaduto è stato nelle scorse ore il noto scrittore Mauro Corona che nel commentare la vicenda ha utilizzato delle parole molto dure nei confronti dell’uomo che ha compiuto l’Orribile gesto. La giornalista Greta Beccaglia molestata in diretta tv Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare di quanto accaduto alla giornalista Greta Beccaglia. La donna si trovava fuori dallo stadio di Empoli quando ad un certo punto ha ricevuto una pacca sul sedere da parte di un tifoso. La vicenda ha scatenato davvero molte polemiche e in tanti hanno espresso solidarietà alla donna condannando il gesto compiuto dall’uomo che è stato ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sta facendo molto discutere quanto accaduto negli ultimi giorni alla giornalista Greta Beccaglia molestata in diretta tv nel post partita tra Empoli e Firenze. Ad esprimersi su quanto è accaduto è stato nelle scorse ore il noto scrittoreche nel commentare la vicenda ha utilizzato delle parole molto dure nei confronti dell’uomo che ha compiuto l’gesto. La giornalista Greta Beccaglia molestata in diretta tv Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare di quanto accaduto alla giornalista Greta Beccaglia. La donna si trovavadallo stadio di Empoli quando ad un certo punto ha ricevuto una pacca sul sedere da parte di un tifoso. La vicenda ha scatenato davvero molte polemiche e in tanti hanno espresso solidarietà alla donna condannando il gesto compiuto dall’uomo che è stato ...

