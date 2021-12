Maneskin, al via la prevendita per la data zero del 27 gennaio 2022 a Pesaro (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Pesaro – Al via la prevendita dell’attesissima data zero del tour dei Måneskin, organizzato e prodotto da Vivo Concerti, in programma alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per giovedì 27 gennaio 2022 alle 21. È possibile l’acquisto online su ticketone.it e vivaticket.com, dalle 11 di sabato 4 dicembre anche nei punti vendita autorizzati: tribuna telescopica 57,50 euro – tribuna N/L 51,75 – gradinata P/Q 46,00 – tribuna K 40,25 – parterre in piedi 34,50 (diritti di prevendita inclusi). I Måneskin porteranno live le sonorità dell’album “Teatro d’Ira – Vol. I” a partire da febbraio 2022 con il “LOUD KIDS ON TOUR”, sedici date tutte sold out, che li vedrà esibirsi nelle principali città d’Europa. A marzo seguiranno le date in Italia, dove ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 dicembre 2021)– Al via ladell’attesissimadel tour dei Måneskin, organizzato e prodotto da Vivo Concerti, in programma alla Vitrifrigo Arena diper giovedì 27alle 21. È possibile l’acquisto online su ticketone.it e vivaticket.com, dalle 11 di sabato 4 dicembre anche nei punti vendita autorizzati: tribuna telescopica 57,50 euro – tribuna N/L 51,75 – gradinata P/Q 46,00 – tribuna K 40,25 – parterre in piedi 34,50 (diritti diinclusi). I Måneskin porteranno live le sonorità dell’album “Teatro d’Ira – Vol. I” a partire da febbraiocon il “LOUD KIDS ON TOUR”, sedici date tutte sold out, che li vedrà esibirsi nelle principali città d’Europa. A marzo seguiranno le date in Italia, dove ...

Advertising

Lopinionista : Maneskin, al via la prevendita per la data zero del 27 gennaio 2022 a Pesaro - Samira1577 : @ZioKlint @VenezianiMar Bazzico su YT e trovo video reactions di canzoni italiane. Sono partiti coi maneskin ma ade… - noianononhodet1 : Ivan Graziani - E Sei così bella LIVE a Sciacca - 1981 - paolodriussi : I Måneskin inarrestabili: conquistano anche The Voice (e Ariana Grande) - FabioPariante : Il successo dei #Måneskin @maneskinpage spiegato dai dati -