Grave incidente frontale a Velletri: 3 feriti, 2 persone in codice rosso (FOTO) (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Brutto incidente sulla Via dei Laghi, strada chiusa e traffico congestionato. L’incidente è avvenuto oggi nel tardo pomeriggio all’altezza del chilometro 18, in quella che è chiamata “la Curva della Morte”. Ha coinvolto due auto: una Hyundai CRV ibrida con alla guida un uomo di circa 50 anni italiano, e una vecchia Fiat 600, con a bordo due uomini tra i 35 e i 40 italiani. incidente sulla Via dei Laghi: cosa è successo Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Locale sembrerebbe che la Fiat 600 non abbia mantenuto la sua corsia, forse a causa della strada resa sdrucciolevole e umida dalla pioggia di oggi. Si è così scontrata frontalmente con la Hyundai. I due uomini a bordo della Fiat sono rimasti incastrati dentro. E’ stato necessario l’intervento dei Pompieri di Velletri che li hanno tirati fuori e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Bruttosulla Via dei Laghi, strada chiusa e traffico congestionato. L’è avvenuto oggi nel tardo pomeriggio all’altezza del chilometro 18, in quella che è chiamata “la Curva della Morte”. Ha coinvolto due auto: una Hyundai CRV ibrida con alla guida un uomo di circa 50 anni italiano, e una vecchia Fiat 600, con a bordo due uomini tra i 35 e i 40 italiani.sulla Via dei Laghi: cosa è successo Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Locale sembrerebbe che la Fiat 600 non abbia mantenuto la sua corsia, forse a causa della strada resa sdrucciolevole e umida dalla pioggia di oggi. Si è così scontrata frontalmente con la Hyundai. I due uomini a bordo della Fiat sono rimasti incastrati dentro. E’ stato necessario l’intervento dei Pompieri diche li hanno tirati fuori e ...

Advertising

Greenpeace_ITA : L'incendio alla raffineria Eni di #Livorno è il sintomo di un sistema vecchio e pericoloso tutto basato sullo sfrut… - CorriereCitta : Grave incidente frontale a Velletri: 3 feriti, 2 persone in codice rosso (FOTO) - sfenty2 : @lastgiuli Ti capisco,poco dopo averla presa ho fatto un piccolo incidente niente di grave però da quel momento..?? - CorriereCitta : Velletri, grave incidente sulla Via dei Laghi: almeno tre i feriti, traffico in tilt - infoitinterno : Grave incidente stradale sulla litoranea del Poetto in viale Golfo di Quartu, un morto -