Ghostrunner – Un nuovo DLC premium “Project_Hel” sarà disponibile dal 27 gennaio!

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il publisher 505 Games insieme agli sviluppatori e partner One More Level, All In! Games, 3D Realms, e Slipgate Ironworks™, sono orgogliosi di presentare Project Hel, un’espansione per il gioco d’azione cyberpunk in prima persona che ha venduto milioni di copie. Project Heldal 27 gennaio 2022, ma i fan più impazienti possono iscriversi qui per avere la possibilità di entrare in una prima beta privata. Dal 7 dicembre, i giocatori potranno calarsi nel clima festivo con un Holiday Pack cosmetico gratuito! Inizialmente pianificato come un piccolo DLC, Project Hel è diventata un’esperienzacompleta. Prendi il controllo di Hel, uno dei boss del gioco base, mentre scende dalla Torre Dharma in una sanguinosa ricerca tutta sua. Progettata per attrarre nuovi giocatori e veterani, lei è un personaggio più ...