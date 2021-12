Atp Finals Torino 2021: la Fit avvia le procedure per rimborsare gli spettatori (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La FIT (Federazione Italiana Tennis) ha avviato le procedure per il rimborso dei biglietti delle Atp Finals 2021, andate in scena a Torino. Per via delle restrizioni del CTS, ufficializzate due giorni prima dell’inizio del torneo, non tutti i possessori dei ticket avevano potuto occupare gli spalti del Pala Alpitour. La FIT ha quindi illustrato come intende procedere. I rimborsi saranno integrali e comprensivi del totale dell’importo pagato quale diritto di prevendita, e avverranno in automatico. Gli utenti vittima di tale disservizio potranno inoltre beneficiare di: prelazione sull’acquisto di abbonamenti e biglietti per le Nitto ATP Finals 2022, non appena verrà aperta la prevendita (una settimana in esclusiva); prezzo d’acquisto bloccato, senza cioè aumenti rispetto al ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La FIT (Federazione Italiana Tennis) hato leper il rimborso dei biglietti delle Atp, andate in scena a. Per via delle restrizioni del CTS, ufficializzate due giorni prima dell’inizio del torneo, non tutti i possessori dei ticket avevano potuto occupare gli spalti del Pala Alpitour. La FIT ha quindi illustrato come intende procedere. I rimborsi saranno integrali e comprensivi del totale dell’importo pagato quale diritto di prevendita, e avverranno in automatico. Gli utenti vittima di tale disservizio potranno inoltre beneficiare di: prelazione sull’acquisto di abbonamenti e biglietti per le Nitto ATP2022, non appena verrà aperta la prevendita (una settimana in esclusiva); prezzo d’acquisto bloccato, senza cioè aumenti rispetto al ...

