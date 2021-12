Alessio Sitti lancia la Ermgroup | ' Primato? A fine girone di andata sapremo tutto'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alessio Sitti

Volley 2021 - 2022 Serie B Girone F Squadra Ermgroup S. Giustino Terza stagione consecutiva per lui nelle vesti di regista della ErmGroup San Giustino. Alessio Sitti è divenuto uno dei cardini della formazione biancazzurra in un ruolo alquanto delicato e si sta dimostrando un'autentica garanzia per i compagni di squadra. E' dunque il palleggiatore a ...Il Cuore Verde d'Italia propone un programma allettante per la pallavolo di serie B maschile con un imperdibile derby. La Italchimici Intersistemi Foligno riceve oggi al Pala-Paternesi, con fischio d' ...