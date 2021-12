LIVE Krawietz Puetz-Salisbury Skupski 7-6 4-5 | Germania-Gran Bretagna 1-1 | Coppa Davis 2021 in DIRETTA | i tedeschi devono allungare il set!

(Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Ace di. 4-5ANCORA AVANTI!rincorrono. 40-15 Altra prima vincente del britannico. 30-15 Ace ancora dell’inglese. 15-15 ROVESCIO VINCENTE DI! 15-0 Ace di. 4-4 Ottimo intervento disottorete. 40-15prima di. 30-15 RISPOSTA LUNGA DI! 15-15 CHE RISPOSTA DI!!!! DIIRTTO LUNGOLINEA CLAMOROSO 15-0 Smash vincente di. 3-4 Nessun problema per i britannici al servizio. 40-0 Prima vincente del #20 al mondo. 30-0 Risposta sulla racchetta per. 15-0 Prima vincente di ...

Advertising

infoitsport : LIVE Krawietz/Puetz-Salisbury/Skupski 6-5, Germania-Gran Bretagna 1-1, Coppa Davis 2021 in DIRETTA: gli inglesi dev… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Krawietz

OA Sport

17.25 Secondo incrocio tra i due giocatori che si giocano una fetta di semifinale: in caso di doppio decisivo, al momento, dovrebbero giocare Joe Salisbury e Neal Skupski contro Kevine Tim ...Granollers e Zeballos sfidanoe Tecau alle Nitto Atp Finals 2021. La coppia formata dall'argentino e dallo spagnolo è ... constreaming proposto tramite le piattaforme Sky Go e Rai Play .30-30 Gran prima centrale di Skupski. ran prima esterna di Salisbury. 30-0 Gran prima inglese. DIRITTO VINCENTE DI STRUFF. 15-15 Gran risposta di Struff con il rovescio 40-30 Gran prima di Puetz.LIVE - Salisbury/Skupski-Krawietz/Puetz, Gran Bretagna-Germania Coppa Davis 2021: RISULTATO in DIRETTA e aggiornamenti in tempo reale del doppio ...