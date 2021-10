‘Ti ammazzo’ | l’incubo vissuto da due donne minacciate | speronate con l’auto e perseguitate dagli ex

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ha prima minacciato di morte l’ex moglie verbalmente, poi ha pensato bene di farlo impugnando un martello e brandendolo contro di lei. E’ successo ieri mattina a Roma, in via Santa Rita da Cascia. L’uomo, dopo aver seminato il panico e terrorizzato l’ex compagna, si è allontanato, ma è stato rintracciato poco dopoagenti della Polizia di Stato del IV Distretto San Basilio e del Commissariato Tuscolano. Sono stati loro ad arrestare il 43enne romano, identificato per T.F, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e ad accompagnarlo in carcere. Minaccia di morte l’ex compagna e le speronaHa minacciato di morte la sua ex compagna anche un altro uomo, identificato per B.M, italiano di 38 anni, che ora dovrà rispondere di atti persecutori, minacce gravi e violenza privata. L’uomo, denunciato dalla ex compagna in più occasioni, negli ultimi ...