(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. - (Adnkronos) - "Mi è piaciuta l'ieri sera, ha giocato un buon calcio e ottenuto unasullo Sheriff. Erano tre punti fondamentali, come lo saranno quelli in palio al ritorno tra tre settimane, perché per passare il girone bisogna vincere una partita ine farlo in Moldavia è molto più semplice che contro il Real Madrid. Se ripeteranno la prova di ieri hanno ottime possibilità di riuscirci". L'ex centrocampistaMarcocommenta così all'Adnkronos ildei nerazzurri per 3-1 sullo Sheriff Tiraspol che rilancia i ragazzi di Inzaghi verso la qualificazione agli ottavi di Champions League. "Mi sembra che in questa prima parte di stagione l'stia ...

Advertising

TV7Benevento : Tardelli, 'vittoria convincente dell'Inter, ora serve successo in trasferta'... -

Ultime Notizie dalla rete : Tardelli vittoria

Adnkronos

In provincia di Nuoro, a Siniscola , confermato nella carica di sindaco Gianluigi Farris noto ': per luisofferta con il 34,69% contro il 30,11% di Anna Grazia Pau. A Dorgali ...... i romagnoli 4: dunque un bilancio in equilibrio, con anche unaesterna per parte. Va ... l'allenatore della squadra bianconera era Marcoed era successo tutto nel secondo tempo. Il ...Probabile formazione Juventus vs Roma, le possibili scelte di Allegri. Andiamo allora a vedere quale potrebbe essere lo schieramento della Vecchia Signora domani sera all’Allianz Stadium:. JUVENTUS (4 ...La Juventus in estate non dovrà liberare spazio in rosa a Vlahovic. Entro giugno dovrà decidere se investire 35 milioni per riscattare Alvaro Morata dall’Atletico, ma è probabile che quei 35 milioni v ...