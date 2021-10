Squid Game: il gioco al massacro come seconda possibilità di vita (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Squid Game continua a produrre numeri globali impressionanti. Il segreto del successo della serie coreana? Il cortocircuito cognitivo che genera 111 milioni di spettatori, nei primi 15 giorni di debutto, sono stati incollati a Netflix per vedere Squid Game. La nuova ed intrigante produzione coreana, ideata dalla fantasia di Hwang Dong-hyuk, ha persino battuto l’appeal di Bridgerton dell’inverno scorso. Qual è il segreto per produrre numeri globali così impressionanti? Partiamo dal titolo: Squid Game, ovvero letteralmente “Il gioco del calamaro“. Si tratta un gioco di strada o da cortile che i bambini coreani conoscono da intere generazioni. La storia mette al centro donne e uomini indebitati fino al collo che rischiano la propria ... Leggi su zon (Di mercoledì 20 ottobre 2021)continua a produrre numeri globali impressionanti. Il segreto del successo della serie coreana? Il cortocircuito cognitivo che genera 111 milioni di spettatori, nei primi 15 giorni di debutto, sono stati incollati a Netflix per vedere. La nuova ed intrigante produzione coreana, ideata dalla fantasia di Hwang Dong-hyuk, ha persino battuto l’appeal di Bridgerton dell’inverno scorso. Qual è il segreto per produrre numeri globali così impressionanti? Partiamo dal titolo:, ovvero letteralmente “Ildel calamaro“. Si tratta undi strada o da cortile che i bambini coreani conoscono da intere generazioni. La storia mette al centro donne e uomini indebitati fino al collo che rischiano la propria ...

