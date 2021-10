Speranza: “Il vaccino è gratuito e per tutti. Green pass per 72 ore già si può avere con un test molecolare” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Il Green pass rappresenta un pezzo fondamentale della strategia del Governo nella gestione di questa fase dell'epidemia. E' uno strumento che ormai gli italiani hanno imparato a conoscere ed è anche utilizzato in modo consistente, se si considera che a stamattina sono circa 103 milioni i Green pass che sono stati scaricati nelle tre fattispecie, cioè vaccinati, persone che hanno contratto il Covid e persone che hanno avuto un test negativo". E' quanto ha evidenziato il ministro della Salute Roberto Speranza, oggi durante il Question time alla Camera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Ilrappresenta un pezzo fondamentale della strategia del Governo nella gestione di questa fase dell'epidemia. E' uno strumento che ormai gli italiani hanno imparato a conoscere ed è anche utilizzato in modo consistente, se si considera che a stamattina sono circa 103 milioni iche sono stati scaricati nelle tre fattispecie, cioè vaccinati, persone che hanno contratto il Covid e persone che hanno avuto unnegativo". E' quanto ha evidenziato il ministro della Salute Roberto, oggi durante il Question time alla Camera. L'articolo .

