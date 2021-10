Serie A 2021/2022, i diffidati a rischio squalifica (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ecco i diffidati della Serie A 2021/2022 aggiornati giornata per giornata. Sportface.it vi propone la lista costantemente aggiornata dei giocatori che, a cause delle ripetute ammonizioni collezionate, sono entrati in diffida e dunque a rischi squalifica in vista della prossima partita qualora dovessero rimediare un nuovo cartellino giallo. Ricordiamo che si entra in diffida per la prima volta al raggiungimento del quarto cartellino giallo, e che al quinto si sconta un turno di stop. Di seguito il listone sempre aggiornato. I diffidati DOPO LA SETTIMA GIORNATA Atalanta: Palomino Bologna: Dominguez Cagliari: Strootman Empoli: – Fiorentina: Bonaventura, Odriozola Genoa: – Inter: – Juventus: – Lazio: – Milan: – Napoli: – Roma: Cristante Salernitana: – Sampdoria: Bereszynski Sassuolo: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ecco idellaaggiornati giornata per giornata. Sportface.it vi propone la lista costantemente aggiornata dei giocatori che, a cause delle ripetute ammonizioni collezionate, sono entrati in diffida e dunque a rischiin vista della prossima partita qualora dovessero rimediare un nuovo cartellino giallo. Ricordiamo che si entra in diffida per la prima volta al raggiungimento del quarto cartellino giallo, e che al quinto si sconta un turno di stop. Di seguito il listone sempre aggiornato. IDOPO LA SETTIMA GIORNATA Atalanta: Palomino Bologna: Dominguez Cagliari: Strootman Empoli: – Fiorentina: Bonaventura, Odriozola Genoa: – Inter: – Juventus: – Lazio: – Milan: – Napoli: – Roma: Cristante Salernitana: – Sampdoria: Bereszynski Sassuolo: ...

