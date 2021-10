Ruby Ter, olgettina Sorcinelli: 'Qui per riprendermi la dignità' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) 'Siamo due persone perbene, di buona famiglia e invece ci siamo trovate sui giornali come due criminali, due poco di buono. Abbiamo lasciato correre sperando nel buon senso delle persone che venivano ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) 'Siamo due persone perbene, di buona famiglia e invece ci siamo trovate sui giornali come due criminali, due poco di buono. Abbiamo lasciato correre sperando nel buon senso delle persone che venivano ...

Advertising

fattoquotidiano : Ruby Ter, Barbara Guerra: “Berlusconi mi ha chiamata dopo le mie parole in tribunale” - QPeriscopica : RT @Agenzia_Ansa: Ruby ter, Barbara Guerra: 'Il giorno dopo la mia presenza in tribunale ho ricevuto una telefonata da Berlusconi'. 'Toni n… - Apollo_MX5 : RT @CapitanHarlok6: Ruby ter: Barbara Guerra, telefonata da Berlusconi. I toni non erano molto amichevoli – infosannio - marinellafly12 : RT @BracaliM: Ruby Ter, Barbara Guerra: “Berlusconi mi ha chiamata dopo le mie parole in tribunale. Ho detto di no, i toni non erano molto… - CapitanHarlok6 : Ruby ter: Barbara Guerra, telefonata da Berlusconi. I toni non erano molto amichevoli – infosannio -