Intesa Sanpaolo reitera target zero emissioni e aderisce alla Net-Zero Banking Alliance (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo si impegna al raggiungimento di un obiettivo di Zero emissioni nette entro il 2050, in proprio e nell'ambito dei portafogli prestiti ed investimenti, ed ha deciso di aderire alla Net-Zero Banking Alliance (NZBA), un'alleanza globale di banche guidate dalle naizoni Unite ed impegnate al raggiungimento dell'obiettivo Net Zero entro il 2050. "La nostra Banca gode di un ottimo posizionamento nei principali indici internazionali, a conferma del nostro impegno a favore della sostenibilità. Con questo ulteriore passo formalizziamo nuovi e importanti obiettivi verso la transizione ambientale, esprimendo la partecipazione, nostra e dei nostri clienti, ...

