Formula 1 - Flavio Briatore è pronto a tornare (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Flavio Briatore è in procinto di tornare in Formula 1, questa volta per gestire l'intrattenimento dei facoltosi frequentatori del Paddock Club. quanto emerge dalle numerose indiscrezioni circolate dopo che il manager piemontese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram nel quale ha annunciato: Vi porteremo tutte le emozioni, l'intrattenimento e l'energia che questo sport merita. Show Business. L'accordo è ormai quasi definito e a confermare la cosa è la presenza nel video del ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, che apre la strada al suo connazionale dicendo: "Restate sintonizzati, ci sarà tanto divertimento per la prossima stagione di F1". E subito dopo, Briatore aggiunge: "Una nuova energia, una nuova forza". Briatore avrà un ruolo di supporto nella gestione ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è in procinto diin1, questa volta per gestire l'intrattenimento dei facoltosi frequentatori del Paddock Club. quanto emerge dalle numerose indiscrezioni circolate dopo che il manager piemontese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram nel quale ha annunciato: Vi porteremo tutte le emozioni, l'intrattenimento e l'energia che questo sport merita. Show Business. L'accordo è ormai quasi definito e a confermare la cosa è la presenza nel video del ceo della1, Stefano Domenicali, che apre la strada al suo connazionale dicendo: "Restate sintonizzati, ci sarà tanto divertimento per la prossima stagione di F1". E subito dopo,aggiunge: "Una nuova energia, una nuova forza".avrà un ruolo di supporto nella gestione ...

