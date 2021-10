“Draghi se ne straf***e”. L’ira di Cacciari sul green pass

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo l’introduzione del lasciaare sanitario per tutti i lavoratori, Massimoha sparato a palle incatenate contro Marioe il Partito Democratico sul. In una intervista rilasciata ad Affari italiani.it, il filosofo veneziano è stato ancora una volta drastico nel giudizio: “Ilcrea una complicazione inaudita, oltre al vulnus di tipo giuridico-istituzionale di cui ho parlato tantissime volte, anche con fior di giuristi, e di cui ormai non dico più nulla avendo la nausea. Mi arrivano ogni giorno centinaia di mail, soprattutto da parte di piccoli imprenditori, che segnalano le incredibili complicazioni che l’obbligatorietà delcrea. Una scelta la cui ragione continua a sfuggirmi”. La ...