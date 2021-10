Ciclismo su pista, l’Italia parte forte ai Mondiali: azzurre seconde nell’inseguimento a squadre a 1? dalla Germania! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Inizia nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana ai Mondiali 2021 di Ciclismo su pista, scattati oggi nel Velodromo francese di Roubaix. La prima gara di giornata è stato il primo round dell’inseguimento a squadre al femminile, con le azzurre che hanno centrato subito un gran risultato. Tre quarti del trenino olimpico (assente Vittoria Guazzini, infortunatasi alla Parigi-Roubaix) per il Bel Paese: Martina Fidanza, Rachele Barbieri, Elisa Balsamo e Letizia Patarnoster (preferita a Chiara Consonni) hanno timbrato 4:14.176 che vale la seconda posizione parziale. In testa c’è ovviamente la Germania, che punta a chiudere il cerchio: dopo l’oro olimpico ed europeo per le teutoniche caccia alla tripletta. Tedesche in pista con Brausse, Brennauer, Kroeger, Suessemilch, prime in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Inizia nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana ai2021 disu, scattati oggi nel Velodromo francese di Roubaix. La prima gara di giornata è stato il primo round dell’inseguimento aal femminile, con leche hanno centrato subito un gran risultato. Tre quarti del trenino olimpico (assente Vittoria Guazzini, infortunatasi alla Parigi-Roubaix) per il Bel Paese: Martina Fidanza, Rachele Barbieri, Elisa Balsamo e Letizia Patarnoster (preferita a Chiara Consonni) hanno timbrato 4:14.176 che vale la seconda posizione parziale. In testa c’è ovviamente la Germania, che punta a chiudere il cerchio: dopo l’oro olimpico ed europeo per le teutoniche caccia alla tripletta. Tedesche incon Brausse, Brennauer, Kroeger, Suessemilch, prime in ...

Advertising

ItaliaTeam_it : ?? Quella roba sfocata blu è Filippo Ganna. ????? Pippo dal 20 al 24 ottobre tornerà in gara ai Mondiali di ciclismo… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2021 in DIRETTA: azzurre in pista a caccia della semifinale nell’inseguimento! C’è… - Sport24h_it : New Post: Mondiali pista 2021 di ciclismo: perché è lecito sognare - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2021 in DIRETTA: il quartetto femminile va a caccia della semifinale! - #Ciclismo… - Campioni_cn : Ciclismo Pista, via ai Mondiali di Roubaix! Riflettori puntati su Elisa Balsamo -