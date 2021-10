Calcio: Newcastle chiede ai tifosi di astenersi dall'indossare abiti tradizionali arabi o copricapi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Londra, 20 ott. (Adnkronos) - Il Newcastle ha chiesto ai tifosi che celebrano l'acquisizione del club sostenuta dai sauditi di non indossare abiti in stile arabo per le partite nel caso in cui arrechino offesa agli altri. Alcuni fan indossavano abiti tradizionali e altri copricapi per lo scontro di Premier League di domenica con il Tottenham, il primo dei Magpies sotto i loro nuovi proprietari. "Il Newcastle United chiede gentilmente ai tifosi di astenersi dall'indossare abiti tradizionali arabi o copricapi ispirati al Medio Oriente durante le partite se normalmente non indossano tali ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Londra, 20 ott. (Adnkronos) - Ilha chiesto aiche celebrano l'acquisizione del club sostenuta dai sauditi di nonin stile arabo per le partite nel caso in cui arrechino offesa agli altri. Alcuni fan indossavanoe altriper lo scontro di Premier League di domenica con il Tottenham, il primo dei Magpies sotto i loro nuovi proprietari. "IlUnitedgentilmente aidiispirati al Medio Oriente durante le partite se normalmente non indossano tali ...

