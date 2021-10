(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’Iva suglipotrebbe passare dal 22 al 10%. La proposta è presente nel “Documento Programmatico di Bilancio”, ossia il documento che prepara la legge di bilancio e che è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Ilcomprenderebbe “prodottiper l’igiene femminile”. Dopo anni di battaglie per l’abbassamento del cosiddetto ‘Tampon tax’, il governo Draghi ha chiesto ilsugli. L’iniziale richiesta era di abbassarla al 4%, la mediazione ha portato ad un dimezzamento del precedente 22%. Ilperò non è ancora ufficiale, perché dovrà prima essere approvato dalla Commissione Europea e poi inserito nella legge di bilancio, per la quale si prevedono fronde, a causa dell’allargata maggioranza ...

Advertising

Lepri_vale : RT @alecentioni13: Abbiamo proposto l’abbassamento dell’#iva per gli assorbenti al 4% e la distribuzione gratuita nelle scuole. L’IVA al 10… - eurodeputatipd : RT @brandobenifei: Passo avanti del #Governo contro la #TamponTax: proposto abbassamento IVA sugli assorbenti dal 22% al 10%. Un risultato… - italiaserait : Assorbenti, proposto il taglio dell’Iva dal 22% al 10% - NardellaIt : RT @brandobenifei: Passo avanti del #Governo contro la #TamponTax: proposto abbassamento IVA sugli assorbenti dal 22% al 10%. Un risultato… - _realmiche : RT @alecentioni13: Abbiamo proposto l’abbassamento dell’#iva per gli assorbenti al 4% e la distribuzione gratuita nelle scuole. L’IVA al 10… -

Ultime Notizie dalla rete : Assorbenti proposto

... dove lo scorso 7 settembre, è stata approvata la mozione sulla riduzione dell'Iva per glifemminili ed i pannolini per bambini e persone allettate, presentata dalla Capogruppo PD, Micaela ...Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti avrebbedi applicarla solo ai ... almeno per il momento, l'abolizione dell'Irap IPOTESI TAGLIO IVA SU- C on la prossima ...L’Iva sugli assorbenti potrebbe passare dal 22 al 10%. La proposta è presente nel “Documento Programmatico di Bilancio”, ossia il documento che prepara la legge di bilancio e che è stato approvato dal ...La tampon tax, l'iva del 20% applicata agli assorbenti igienici femminili, sarà ridimensionata. Con la Legge di bilancio, andrà al 10% ...