AIAC solidarizza con Castori | tifosi contestano Fabiani Squadra tranquilla

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L’Associaizone Italiana Allenatori Calcio “esprime solidarietà ai tecnici Fabrizioe Massimo Rastelli”. Atto ritenuto necessario dopo le parole del presidente all’allora tecnico del Pordedone ed il secondo comunicato della US Salernitana 1919 diffuso nella giornata dell’esonero del tecnico. L’scrive: “In relazione a quanto pubblicato sul sito ufficiale della U.S. Salernitana 1919 a seguito dell’esonero dall’incarico di allenatore di Primadel signor Fabrizio, nonché alle dichiarazioni fatte in conferenza stampa dal presidente del Pordenone calcio, signor Mauro Lovisa, nei confronti dell’allenatore Massimo Rastelli, anch’egli esonerato, l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio riconosce che l’esonero è un accadimento che fa parte della vita di un ...