The Haunted Mansion: Danny DeVito affianca Lakeith Stanfield e Tiffany Haddish (Di martedì 19 ottobre 2021) Danny DeVito si unisce al nutrito cast di The Haunted Mansion, nuovo adattamento Disney di un'attrazione dei parchi tematici che vede interpreti Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson e Rosario Dawson. Si amplia il cast del film Disney The Haunted Mansion con l'arrivo del mattatore Danny DeVito che affiancherà Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson e Rosario Dawson nella pellicola ispirata alla celebre attrazione dei parchi tematici Disney. Secondo The Hollywood Reporter, nel film Danny DeVito interpreterà un professore, ma i dettagli del plot del film in lavorazione ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 ottobre 2021)si unisce al nutrito cast di The, nuovo adattamento Disney di un'attrazione dei parchi tematici che vede interpreti, Owen Wilson e Rosario Dawson. Si amplia il cast del film Disney Thecon l'arrivo del mattatoreche affiancherà, Owen Wilson e Rosario Dawson nella pellicola ispirata alla celebre attrazione dei parchi tematici Disney. Secondo The Hollywood Reporter, nel filminterpreterà un professore, ma i dettagli del plot del film in lavorazione ...

Ultime Notizie dalla rete : The Haunted Danny DeVito nel cast del nuovo film Disney 'La Casa dei Fantasmi' Il cast del nuovo remake Disney di The Haunted Mansion (da noi La Casa dei Fantasmi) si è arricchito con la presenza illustre di Danny DeVito . A confermare l'ingaggio del celebre attore hollywoodiano è stato questa notte un ...

Danny DeVito si unisce al cast di La casa dei fantasmi L'Hollywood Reporter segnala un aggiornamento di casting per La casa dei fantasmi ( The Haunted Mansion ), film prodotto dalla Disney basato sulla celeberrima attrazione di Disneyland che sarà diretto da Justin Simien ( Dear White People, Bad Hair ). Stando al magazine, Danny DeVito ...

The Haunted Mansion: Danny DeVito nel cast del nuovo live action Disney Cinematographe.it - FilmIsNow The Haunted Mansion: Danny DeVito nel cast del nuovo live action Disney Danny DeVito entra a far parte del cast di The Haunted Mansion, il nuovo live action Disney dedicato all'omonima attrazione di Disneyland.

