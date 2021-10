“Solo due peggio”: Milan, Pioli ha un problema (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Milan all’ultima chiamata in Champions League, Pioli dovrà registrare la difesa: il dato che allarma i rossoneri, in vista del Porto Due sconfitte, tanti rimpianti e zero punti. Non è stato quello sperato (fino adesso) il ritorno in Champions, per il Milan. Seppur un girone complicatissimo con Liverpool, Atletico Madrid e Porto, i rossoneri si trovano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilall’ultima chiamata in Champions League,dovrà registrare la difesa: il dato che allarma i rossoneri, in vista del Porto Due sconfitte, tanti rimpianti e zero punti. Non è stato quello sperato (fino adesso) il ritorno in Champions, per il. Seppur un girone complicatissimo con Liverpool, Atletico Madrid e Porto, i rossoneri si trovano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

teatrolafenice : ?? Arturo Benedetti Michelangeli interpreta il primo movimento dalla Sonata in Do Maggiore di Baldassare Galuppi, na… - stebellentani : Oggi solo due cose sul virus, poi taccio promesso (a meno di novità grosse, che escluderei). 1) Continua la narrazi… - caritas_milano : Rapporto #Caritas-Migrantes: Impoveriti, sfruttati e discriminati Solo un immigrato su due è vaccinato eppure molt… - mikytooday1 : @Bootstrap66 @antonellachiod2 @kalibiro No, dovresti solo capire cosa succede in altri paesi con gli stessi vaccina… - Stefano83589696 : RT @MarilenaVivile1: @PannaeCoccole @MRambo29 @GiorgiaMeloni Ha detto solo due cose giuste: la ' maggioranza ' e la parola ' quasi '. Quest… -