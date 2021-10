SEGA sta per aprire una nuova sala arcade sempre ad Ikebukuro

Leggi su eurogamer

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il 20 settembre è stato un giorno triste per i giocatori giapponese poiché lagiochiGiGO diha chiuso definitivamente i battenti. Essendo stato in attività per 28 anni in uno dei più grandi quartieri otaku di Tokyo, la chiusura di GiGO ha portato enormi folle a dire addio malinconico a un luogo in cui erano stati creati così tanti ricordi felici nel corso di quasi tre decenni. Tuttavia, durante i festeggiamenti d'addioha lasciato un paio di indizi sul suo ritorno. Si scopre così che questo ritorno, sicuramente gradito per i giocatori, sta accadendo prima di quanto ci si aspettasse. Leggi altro...