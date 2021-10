Mercato M&A torna su livelli pre-pandemia in 2° trimestre. Sud Europa indietro

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nel secondo2021, si sono registrate circa 2.100 operazioni di fusione e acquisizione (M&A) nel mid-market a livello globale, con il valore aggregato che ha superato i 210 miliardi di dollari. Lo si legge nell’ultimo rapporto sul tema di BDO, una delle principali organizzazioni internazionali di revisione e di consulenza aziendale, la quale sottolinea che c’è stato un “ritorno delle attività di fusione e acquisizione aparagonabili a quelli pre-e ha confermato irecord di investimenti di operatori private equity”. Il settore del private equity ha infatti contribuito per il 30% del valore totale dei deal, segnando per la prima volta un valore medio superiore a 150 milioni di dollari per operazione. A livello settoriale, il comparto Technology-Media-Telecoms ha ...