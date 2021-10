Manovra, Fi e Iv chiedono 10 miliardi per il taglio Irpef. Scontro sul reddito, Conte: “Lo rendiamo più efficace”. Nel pomeriggio il Cdm (Di martedì 19 ottobre 2021) Il governo Draghi lavora a una Manovra da 23 miliardi di euro. Questo emerge al termine della cabina di regia che si è svolta stamane a Palazzo Chigi: alle 16.30 è convocato il Consiglio dei ministri in cui è atteso il varo del Documento programmatico di bilancio, che però ancora non compare all’ordine del giorno. Il terreno di Scontro tra i partiti di maggioranza riguarda il reddito di cittadinanza, ma anche il taglio delle tasse, il piatto forte della prossima legge di bilancio. Alla Manovra saranno destinate risorse pari all’1,2% di Pil, circa 23 miliardi. Di questi, l’esecutivo pensa di destinare circa 8 al taglio dell’Irpef. Forza Italia e renziani però chiedono di più, in particolare di arrivare ad almeno 10 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Il governo Draghi lavora a unada 23di euro. Questo emerge al termine della cabina di regia che si è svolta stamane a Palazzo Chigi: alle 16.30 è convocato il Consiglio dei ministri in cui è atteso il varo del Documento programmatico di bilancio, che però ancora non compare all’ordine del giorno. Il terreno ditra i partiti di maggioranza riguarda ildi cittadinanza, ma anche ildelle tasse, il piatto forte della prossima legge di bilancio. Allasaranno destinate risorse pari all’1,2% di Pil, circa 23. Di questi, l’esecutivo pensa di destinare circa 8 aldell’. Forza Italia e renziani peròdi più, in particolare di arrivare ad almeno 10 ...

Advertising

Gazzettino : #manovra da 23 miliardi, otto per il taglio #tasse (Fi e Iv ne chiedono 10). Verso congedo papà di 10 giorni - infoitinterno : Manovra da 23 miliardi, otto per il taglio tasse (Fi e Iv ne chiedono 10). Verso congedo papà di 10 giorni - zazoomblog : Manovra da 23 miliardi otto per il taglio tasse (Fi e Iv ne chiedono 10). Verso congedo papà di 10 giorni -… - tvbusiness24 : #Manovra, verso 8 miliardi per il taglio delle #tasse, Iv e Fi ne chiedono 10 - oscuro_pirata : Sgombrano se la Cina e la Germania ne chiedono lo sgombero visto che sono i proprietari. Secondo me è un stata un'… -