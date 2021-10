Le riprese di The Witcher 3 a inizio 2022? Netflix accelera i piani (Di martedì 19 ottobre 2021) Con la seconda stagione non ancora disponibile, Netflix accelera i tempi su The Witcher 3. In particolare, sembra che il team dietro lo show abbia l’obiettivo di avviare la produzione nei primi mesi del 2022. Secondo un report recentemente scoperto da Redanian Intelligence, la terza stagione della serie fantasy è pronta ad entrare nella fase di produzione a partire dal primo trimestre del prossimo anno. Ciò significa che le riprese potrebbero iniziare in qualsiasi momento tra gennaio o marzo 2022, secondo gli standard di Netflix. Ancora una volta, vale la pena sottolineare che questa è solo una stima approssimata, poiché i programmi di produzione possono cambiare da un momento all’altro. Ciò è particolarmente vero dato lo stato attuale con la pandemia in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Con la seconda stagione non ancora disponibile,i tempi su The3. In particolare, sembra che il team dietro lo show abbia l’obiettivo di avviare la produzione nei primi mesi del. Secondo un report recentemente scoperto da Redanian Intelligence, la terza stagione della serie fantasy è pronta ad entrare nella fase di produzione a partire dal primo trimestre del prossimo anno. Ciò significa che lepotrebbero iniziare in qualsiasi momento tra gennaio o marzo, secondo gli standard di. Ancora una volta, vale la pena sottolineare che questa è solo una stima approssimata, poiché i programmi di produzione possono cambiare da un momento all’altro. Ciò è particolarmente vero dato lo stato attuale con la pandemia in ...

