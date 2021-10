Genoa, testa, cuore e coraggio. Ora Ballardini osi con il 4-2-3-1 (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Genoa ha pareggiato con il Sassuolo per 2-2. Ballardini può sorridere: la formazione offensiva ha funzionato Il Genoa non è riuscito a prevalere sul Sassuolo. cuore Genoa si è detto dopo il 2-2 contro la formazione neroverde. Domenica pomeriggio a Marassi, i rossoblù sono riusciti a rimontare il doppio svantaggio siglato dalla doppietta dell’ex Gianluca Scamacca. Prima il gol di testa di Mattia Destro (nessuno come lui in Europa in questo fondamentale) e poi, sempre di testa, di Vasquez (all’esordio in Serie A e con la maglia del Grifone). Un Genoa in netta difficoltà per un tempo. Già attorno al 31? infatti era arrivata la prima mossa di Davide Ballardini che ha tolto Sabelli per mandare in campo Ekuban. E il ghanese, con la sua ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilha pareggiato con il Sassuolo per 2-2.può sorridere: la formazione offensiva ha funzionato Ilnon è riuscito a prevalere sul Sassuolo.si è detto dopo il 2-2 contro la formazione neroverde. Domenica pomeriggio a Marassi, i rossoblù sono riusciti a rimontare il doppio svantaggio siglato dalla doppietta dell’ex Gianluca Scamacca. Prima il gol didi Mattia Destro (nessuno come lui in Europa in questo fondamentale) e poi, sempre di, di Vasquez (all’esordio in Serie A e con la maglia del Grifone). Unin netta difficoltà per un tempo. Già attorno al 31? infatti era arrivata la prima mossa di Davideche ha tolto Sabelli per mandare in campo Ekuban. E il ghanese, con la sua ...

