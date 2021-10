“È un dolore che non va via”: le parole di Dodi Battaglia per la morte della moglie (Di martedì 19 ottobre 2021) Dodi Battaglia ha espresso per la prima volta il suo dolore a Verissimo dopo la morte della moglie, Paola Toeschi, avvenuta agli inizi di settembre per un tumore al cervello. La donna aveva solo 51 anni. Paola Toeschi lottava contro il tumore al cervello da molto tempo, e il degrado della malattia ha portato un dolore immenso alla sua famiglia. “Gli ultimi mesi sono stati devastanti. Ho vissuto abbracciato a lei“, ha dichiarato il musicista in TV, aprendosi con Silvia Toffanin. Dodi Battaglia non aveva ancora parlato apertamente del suo dolore, dopo la morte della moglie. Per quanto debba essere stata angosciante e straziante la lunga lotta contro la ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 19 ottobre 2021)ha espresso per la prima volta il suoa Verissimo dopo la, Paola Toeschi, avvenuta agli inizi di settembre per un tumore al cervello. La donna aveva solo 51 anni. Paola Toeschi lottava contro il tumore al cervello da molto tempo, e il degradomalattia ha portato unimmenso alla sua famiglia. “Gli ultimi mesi sono stati devastanti. Ho vissuto abbracciato a lei“, ha dichiarato il musicista in TV, aprendosi con Silvia Toffanin.non aveva ancora parlato apertamente del suo, dopo la. Per quanto debba essere stata angosciante e straziante la lunga lotta contro la ...

Advertising

Avvenire_Nei : #16ottobre1943 La memoria e il dolore che non possiamo perdere - P76Claudia : RT @ferraralberto: Pensare una vita senza dolore, senza tristezza, senza pioggia è quasi impossibile, ma certo possiamo credere che avremo… - H3LLKSJ : sono quasi arrivata alla “fine” del manga di Berserk e non so più che cazzo farne della mia vita adesso ho solo : dolore. - plpetrillo : RT @ErasmoDAngelis: Un grande dolore per la morte tragica di Lele Tiscar, un amico, una persona speciale, in ogni suo incarico istituzional… - GenioDormiente : RT @RoRoi92375042: Tutti gli uomini sanno dare consigli e conforto al dolore. Che non provano. William Shakespeare -