E' morto Luigi Amicone, esponente di Cl e direttore del mensile 'Tempi' (Di martedì 19 ottobre 2021) E' morto in Brianza per un infarto all'età di 65 anni Luigi Amicone, volto noto del giornalismo e della politica milanese e direttore del mensile "Tempi". Amicone, tra i fondatori di Comunione e Liberazione.

