Colpo di scena a UeD, Armando smaschera Isabella: la dama finisce in grossi guai (Di martedì 19 ottobre 2021) La polemica infiamma lo studio di Uomini e Donne. Anche nella puntata di oggi, martedì 19 ottobre, Armando Incarnato si è scagliato contro Isabella Ricci. Il motivo è sempre lo stesso, la fanpage nata su Instagram a favore della dama del Trono Over. Isabella ha spiegato che non gestisce lei la pagina e che non ha obiettivi economici con i social. In tanti però stanno sostenendo che la dama nasconde qualcosa. Insomma mentre prima Isabella aveva il pieno appoggio dei telespettatori, adesso c'è qualche crepa. Armando sostiene che Isabella non sia la persona che vuole far credere. Per il cavaliere napoletano l'intento della dama sarebbe proprio quello di sponsorizzarsi e fare guadagni sui social, non certo quello di trovare l'amore.

