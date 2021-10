Assalto alla Cgil, Lamorgese in Aula: «Non siamo riusciti a contenere i propositi criminali della protesta» – La diretta (Di martedì 19 ottobre 2021) «Prima di iniziare a riferire sui fatti di Roma, Milano e Trieste, rinnovo la mia solidarietà alla Cgil e alle forze di polizia». Così la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese che oggi, 19 ottobre, è chiamata a dare spiegazioni, in seduta alla Camera, su quanto accaduto negli scorsi giorni – nello specifico sull’Assalto alla sede della Cgil nella Capitale – per quanto riguarda le proteste dei No Green pass, e su come il Viminale abbia gestito l’ordine pubblico. «Dal febbrai 2020 a ottobre 2021, 5.769 manifestazioni contro provvedimenti governativi; più della metà nel 2021, molte delle quali tra luglio e oggi. Il principio per il quale l’ordine pubblico deve essere tenuto con equilibrio è principio cardine della ... Leggi su open.online (Di martedì 19 ottobre 2021) «Prima di iniziare a riferire sui fatti di Roma, Milano e Trieste, rinnovo la mia solidarietàe alle forze di polizia». Così la ministra dell’Interno Lucianache oggi, 19 ottobre, è chiamata a dare spiegazioni, in sedutaCamera, su quanto accaduto negli scorsi giorni – nello specifico sull’sedenella Capitale – per quanto riguarda le proteste dei No Green pass, e su come il Viminale abbia gestito l’ordine pubblico. «Dal febbrai 2020 a ottobre 2021, 5.769 manifestazioni contro provvedimenti governativi; piùmetà nel 2021, molte delle quali tra luglio e oggi. Il principio per il quale l’ordine pubblico deve essere tenuto con equilibrio è principio cardine...

