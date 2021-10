Trovato cadavere nel Napoletano | è di un 22enne scomparso

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Appartiene ad Antonio Natale,dal Parco Verde di Caivano (Napoli) circa due settimane fa, ilin una zona periferica di Caivano dai carabinieri. A darne conferma è la Procura di Napoli Nord. Le tracce del giovane si erano perse lo scorso 4 ottobre. Ieri, nel Parco Verde, si è tenuta una manifestazione alla quale hanno preso parte amici e parenti, del giovane i quali hanno chiesto un impulso alle ricerche del ragazzo che, secondo la famiglia, era finito in un brutto giro, forse legato allo spaccio di stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tragico epilogo per Antonio Natale , 22 anni, scomparso due settimane fa dal Parco Verde di Caivano (Napoli). E' infatti suo il cadavere in una zona periferica di Caivano dai carabinieri: a darne conferma è la Procura di Napoli Nord. Le tracce del giovane si erano perse lo scorso 4 ottobre.