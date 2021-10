Sindaci di minoranza

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Votare per scegliere il sindaco della propria città interessa ormai solo unadi elettori. In media in Italia 44 elettori su 100. Ma è una media che non dice tutto, perché nei piccoli centri in generale va meglio e nelle grandi città peggio, in alcuni casi molto peggio. Nelle regioni dove si votava solo in comuni medio-piccoli, come Abruzzo, Puglia, Basilicata, Molise e Toscana, l’affluenza media riesce almeno a restare sopra il 50%. Invece è proprio Roma a registrare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.