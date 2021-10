Osimhen non è Cavani, ma trasmette le stesse vibes (Di lunedì 18 ottobre 2021) Victor Osimhen è il Napoli. L'attaccante nigeriano ha deciso di prendersi la scena e di portare gli azzurri alla vittoria con i suoi gol di ogni genere. Anzi, non l'ha deciso: gli viene naturale. E' il protagonista indiscusso del Napoli di Spalletti, sta mettendo in mostra tutte le sue qualità dopo un anno sfortunatissimo fatto di infortuni, qualche errore fuori dal campo e di ambientamento complesso a causa del Covid-19. Napoli, OsimhenOsimhen gol e fame: stesse vibes di Cavani Quando si vede un attaccante segnare con la maglia del Napoli vengono in mente poche cose diverse da Cavani e Higuain. Ma Osimhen è diverso dai due bomber precedenti. Non è tecnico come Higuain, non lo sarà mai, per caratteristiche. Non è implacabile come ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Victorè il Napoli. L'attaccante nigeriano ha deciso di prendersi la scena e di portare gli azzurri alla vittoria con i suoi gol di ogni genere. Anzi, non l'ha deciso: gli viene naturale. E' il protagonista indiscusso del Napoli di Spalletti, sta mettendo in mostra tutte le sue qualità dopo un anno sfortunatissimo fatto di infortuni, qualche errore fuori dal campo e di ambientamento complesso a causa del Covid-19. Napoli,gol e fame:diQuando si vede un attaccante segnare con la maglia del Napoli vengono in mente poche cose diverse dae Higuain. Maè diverso dai due bomber precedenti. Non è tecnico come Higuain, non lo sarà mai, per caratteristiche. Non è implacabile come ...

