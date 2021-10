Occhio a questo salmone: all’interno un pericoloso batterio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un nota catena alimentare, la Coop, ha richiamato un lotto di salmone scozzese contenente all’interno un pericoloso batterio. salmone (AdobeStock)Si ritorna a parlare di prodotti alimentari corrotti. Questa volta è stata direttamente la Coop a richiamare un lotto di salmone scozzese. La motivazione sarebbe, come segnalato da ilfattoalimentare.it, la “presenza di Listeria monocytigenes non conferme“. Sentiamo spesso parlare di Listeria per quanto riguarda questi richiami. In questo caso il batterio di riferimento è davvero molto pericoloso. La Listeria è una famiglia di batteri in cui ci sono 10 specie. Quella citata conduce ad una malattia: la listeriosi. Questa è rara ma se presa risulta essere molto grave. Il ... Leggi su chenews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un nota catena alimentare, la Coop, ha richiamato un lotto discozzese contenenteun(AdobeStock)Si ritorna a parlare di prodotti alimentari corrotti. Questa volta è stata direttamente la Coop a richiamare un lotto discozzese. La motivazione sarebbe, come segnalato da ilfattoalimentare.it, la “presenza di Listeria monocytigenes non conferme“. Sentiamo spesso parlare di Listeria per quanto riguarda questi richiami. Incaso ildi riferimento è davvero molto. La Listeria è una famiglia di batteri in cui ci sono 10 specie. Quella citata conduce ad una malattia: la listeriosi. Questa è rara ma se presa risulta essere molto grave. Il ...

