Inter, Inzaghi in conferenza: "Con lo Sheriff gara fondamentale per il cammino in Champions. Voglio cattiveria" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il tecnico dell'Inter ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions contro lo Sheriff. Leggi su 90min (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il tecnico dell'ha parlato instampa in vista del match dicontro lo

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 11 titolari scelti da Simone Inzaghi per #LazioInter #FORZAINTER ??? Powered by… - Inter : Vigilia di #InterSheriff: le parole di mister Inzaghi e Skriniar in conferenza stampa - Inter : ??? | INTERVISTA Le parole del tecnico nerazzurro dopo #LazioInter ?? - news24_inter : #Inzaghi è carico ?? - Eurosport_IT : Simone Inzaghi pre #InterSheriff: 'Blocco in Europa? Non c'è. Sherif? Non hanno vinto due partite per caso' #UCL… -