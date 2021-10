Gita fuoriporta rischia di trasformarsi in tragedia per 4 giovanissimi: grave una 19enne di Fiumicino (Di lunedì 18 ottobre 2021) Fiumicino – Erano andati in un B&b in Abruzzo per trascorrere il fine settimana. Purtroppo due giorni di svago hanno rischiato di trasformarsi in tragedia per quattro giovani, tra i 19 e i 22 anni, tre di Roma una di Fiumicino. Ieri pomeriggio alle 14 e 30 è scattato l’allarme per una intossicazione da monossido di carbonio. Vani i tentativi della titolare dell’attività di entrare in contatto con i giovani. I soccorsi si sono precipitati sul posto e sono riusciti a parlare con una delle ragazze presenti, l’unica sveglia, che sarebbe stata sollecitata ad aprire le finestre e far cambiare aria, mentre gli altri tre non riuscivano a svegliarsi. Una volta che i sanitari del 118, i carabinieri di Penne e i Vigili del Fuoco sono riusciti ad entrare due dei tre ragazzi, quelli che versavano in condizioni ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021)– Erano andati in un B&b in Abruzzo per trascorrere il fine settimana. Purtroppo due giorni di svago hannoto diinper quattro giovani, tra i 19 e i 22 anni, tre di Roma una di. Ieri pomeriggio alle 14 e 30 è scattato l’allarme per una intossicazione da monossido di carbonio. Vani i tentativi della titolare dell’attività di entrare in contatto con i giovani. I soccorsi si sono precipitati sul posto e sono riusciti a parlare con una delle ragazze presenti, l’unica sveglia, che sarebbe stata sollecitata ad aprire le finestre e far cambiare aria, mentre gli altri tre non riuscivano a svegliarsi. Una volta che i sanitari del 118, i carabinieri di Penne e i Vigili del Fuoco sono riusciti ad entrare due dei tre ragazzi, quelli che versavano in condizioni ...

Advertising

ilfaroonline : Gita fuoriporta rischia di trasformarsi in tragedia per 4 giovanissimi: grave una 19enne di Fiumicino - sinistra_unita_ : RT @Ninapita2: La condottiera #novax chiarisce che lavora dalle 9 alle 17 no festivi e prefestivi idiots e solo se non ha in programma gita… - Lucacec71 : RT @Ninapita2: La condottiera #novax chiarisce che lavora dalle 9 alle 17 no festivi e prefestivi idiots e solo se non ha in programma gita… - paceinguerra : RT @Ninapita2: La condottiera #novax chiarisce che lavora dalle 9 alle 17 no festivi e prefestivi idiots e solo se non ha in programma gita… - Descent21011183 : RT @Ninapita2: La condottiera #novax chiarisce che lavora dalle 9 alle 17 no festivi e prefestivi idiots e solo se non ha in programma gita… -